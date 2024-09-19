Бубнов оценил перспективы Дзюбы в новом клубе

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением относительно перехода нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«По перспективам Артёма есть большие сомнения. Коллектив хоть и борется за выживание, но демонстрирует симпатичную игру, которую нужно будет перестраивать под Дзюбу», - приводит слова Бубнова Sportbox.
Напомним, что 36-летний нападающий пополнил ряды тольяттинского коллектива в летнее трансферное окно. Он перешел в статусе свободного агента. Дзюба заключил с «Акроном» трудовое соглашение до конца текущего сезона.
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