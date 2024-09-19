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Сколько Дзюба забьёт за «Акрон», и что ждёт Артёма дальше

19 Сентября 2024 • 16:20 Комментировать
Акрон
...
Краснодар
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21.09 14:00

Одна из самых неординарных личностей российского футбола Артём Дзюба снова в игре. На протяжении всей его карьеры были взлёты и падения, невероятные истории для СМИ и скандалы. В последние дни весны Дзюба покинул «Локомотив» и находился без клуба. После долгих летних рассуждений в последний день трансферного окна форвард снова оказался в игре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует новый виток карьеры Артёма Дзюбы и прогнозирует его выступления в «Акроне».

Из князи в…

На старте своей карьеры Дзюба пытался найти себя в аренде в «Томи» и «Ростове». Любопытно, что именно в сезоне-2013/2014 Дзюба впервые в своей карьере перешагнул гроссмейстерскую отметку в 15 забитых мячей за сезон, отличившись в 28 матчах за «Ростов» в чемпионате России 17 раз. Отметим, что за «Спартак» Дзюба провёл восемь сезонов и лишь однажды забил более десяти мячей (11 голов в «длинном» сезоне-2011/2012). Причём каждый раз форвард выступал под руководством Валерия Карпина. Вероятно, именно в этом и был секрет успеха Дзюбы, который тяжело сходился с тренерами, особенно с «тренеришкой» Унаи Эмери.

Дзюба мог добиться гроссмейстерской отметки и в сезоне-2013/2014, когда в двух стартовых турах забил 4 мяча. Но в дело вмешались деньги. «Спартак» всячески пытался удержать своего лидера, однако форвард, по словам президента «красно-белых» Леонида Федуна, отклонил три предложения. Слухи отправляли Дзюбу в «Локомотив», который проявлял интерес к игроку. Были варианты с переездом в Европу. Но всё решилось в лучших традициях нашего чемпионата – Дзюба оказался в «Зените». Почти десять лет назад за Дзюбу бились лучшие клубы страны и делали это не зря. Артём сумел проявить себя: четыре победы в чемпионате России, звание лучшего футболиста и бомбардира сезона, успешное выступление в сборной России…

… Свободные агенты

Минувшей весной «Локомотив» предпринял всяческие действия для того, чтобы Артём покинул клуб. Хотя стоит отдать должное Дзюбе, который в сложной второй части сезона-2022/2023 помог «Локомотиву, отметившись восемью забитыми голами в 11 матчах. Руководство «железнодорожников» после отклонения продления контракта ссылалось на возраст и уровень физических кондиций форварда. Добавим к этому его «токсичность» и лидерские качества в раздевалке, которые оказались не нужны помолодевшему «Локомотиву». В итоге Дзюба вновь стал свободным агентом. Но если после окончания контракта со «Спартаком» в июле 2015 года Артёма хотели бы заполучить 16 клубов РПЛ из 16, то спустя 9 лет он оказался нужен только новобранцу РПЛ. И то в последний день трансферного окна.

Сколько Дзюба забьёт в «Акроне»

Вероятно, что и «Акрон» пожалеет о том, что заполучил одну из главных звёзд нашей сборной на чемпионате мира-2018. Дзюба в хорошей форме, что доказывает его голевая передача на первой добавленной минуте матча против «Химок». Не забываем, что Дзюба не играл почти 5 месяцев. Никуда не делось и голевое чутьё Дзюбы, который подкараулил ошибку защитника «горожан». Осталась при этом и «токсичность». Не прошло и недели, как Артём уже снова «шумит» в медиапространстве, заявляя, что готов даже нетрезвым сыграть за сборную России. Надеемся, что приход звезды с желанием приковывать к себе внимание не разрушит атмосферу «Акрона», который весьма удачно проводит дебютный сезон в РПЛ.

Тольяттинский клуб регулярно играет с тройкой форвардов, оттягивая крайних игроков атаки при соперничестве с более статусными соперниками. Конкурентами за место Дзюбы в центре нападения будут Беншимол и Иван Тимошенко, которого Артём и заменил в последнем матче с «Химками». На двоих нападающие забили только один мяч, который на счету Тимошенко в поединке второго тура с «Факелом». Выиграть такую конкуренцию у Дзюбы не составит труда. Кроме того, 36-летнему форварду очень важны партнёры, которые регулярно снабжали бы габаритного (196 см) нападающего передачами. С этим должен помочь Солтмурад Бакаев. Перестраивать игру Заурбеку Тедееву тоже вряд ли придётся. Тимошенко имеет довольно высокий рост (188 см) и игра «Акрона» строилась на него. Ивану не всегда хватало исполнительского уровня для того, чтобы зацепиться за мяч. Дзюба должен добавить в этом компоненте в игре «Акрона».

С учётом желания Артёма доказать свою состоятельность в игре на высоком уровне, скорее всего, в Тольятти у Дзюбы должно получиться. Анализ последних сезонов игры Артёма, атакующий стиль «Акрона» и отсутствие травм позволяют ожидать от 5 до 7 голов в чемпионате России.

 

Сезон
Клуб
Матчи в РПЛ (голы)

2006, 2007,

2008, 2009,

2010,

2011/2012,

2012/2013,

2014/2015

 «Спартак» Москва 126 (26)

2009, 2010

 «Томь»  34 (13)

2013/2014,

2014/2015

 «Ростов» 181 (85)

2015/2016,

2016/2017,

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020,

2020/2021,

2021/2022

 «Зенит» 10 (6)

2017/2018

 «Арсенал» Тула 4 (1)

2022/2023,

2023/2024

 «Локомотив» Москва 32 (12)

2024/2025

 «Акрон» 1(0)

Константин ЛИЦИН

 

 


Сколько голов в сезоне 2024/25 РПЛ забьёт Артём Дзюба?
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