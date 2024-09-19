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Наумов: «Мечта Батракова о «Барселоне» может сбыться»

19 Сентября 2024 • 09:30 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями касательно потенциального перехода полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова в каталонскую «Барселону».

«Для Батракова нет ничего невозможного. Его мечта о «Барселоне» может сбыться. Я был бы рад, чтобы Батраков стал вторым российским футболистом в «Барселоне» после Корнеева. Ведь это прославляет наш футбол», - передает Legalbet слова Наумова.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний полузащитник сыграл восемь матчей, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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