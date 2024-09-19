Наумов: «Мечта Батракова о «Барселоне» может сбыться»

«Для Батракова нет ничего невозможного. Его мечта о «Барселоне» может сбыться. Я был бы рад, чтобы Батраков стал вторым российским футболистом в «Барселоне» после Корнеева. Ведь это прославляет наш футбол», - передает Legalbet слова Наумова.