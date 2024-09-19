Генич: «Дзюба и Джикия поумерили свои финансовые аппетиты, чтобы остаться в РПЛ»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о новых клубах форварда Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии. Нападающий перешел в «Акрон», а защитник продолжит карьеру в «Химках»

«Это уходящий поезд, в который они запрыгнули. Разумеется, поумерили свои финансовые аппетиты — самое главное, остаться в РПЛ», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Напомним, что предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив». Джикия, в свою очередь, долгое время защищал цвета другого столичного клуба – «Спартака».

После восьми туров Премьер-лиги «Акрон» занимает 11-е место в таблице, а «Химки» находятся на 14-й строчке.