Ерохин отреагировал на переход Дзюбы в «Акрон»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о недавнем трансфере нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». 36-летний футболист заключил с новичком РПЛ однолетний трудовой договор.
«Удивило ли подписание Дзюбой контракта с «Акроном»? Лучше ему задать вопрос, какая мотивация была. В любом случае желаю Артёму удачи в «Акроне» и хорошего выступления», - передают слова полузащитника «Известия».
Напомним, что Дзюба пополнил ряды тольяттинского коллектива в статусе свободного агента. Предыдущим местом работы нападающего был московский «Локомотив». Форвард покинул команду после завершения прошлого сезона.
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