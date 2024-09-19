Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Валерий Овчинников: «Дзюба правильно сделал, оставшись в РПЛ»

19 Сентября 2024 • 01:22 Комментировать

Известный отечественный специалист Валерий Овчинников высказался по поводу решения Артёма Дзюбы подписать контракт с тольяттинским «Акроном» и остаться, таким образом, в высшей лиге российского футбола. Овчинников считает правильным решение 36-летнего нападающего, который привык к более статусным клубам - в прошлом он выступал за такие коллективы, как «Спартак», «Зенит» и московский «Локомотив».

- Дзюба будет играть до тех пор, пока это возможно. Сейчас он чувствует в себе физические и психологические силы, чтобы сражаться. Все зависит от человека. Кто-то вешает бутсы на гвоздь в 25 лет, а кто-то в 36 лет продолжает играть, - цитирует слова Овчинникова Betonmobile.ru.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Валерий Овчинников Акрон ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» принял решение по Максименко
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Сентября
01:22 · Россия. Премьер-лига
​Валерий Овчинников: «Дзюба правильно сделал, оставшись в РПЛ»
00:17 · Кубок России
Личка: «Непонятно, почему боимся и неуверенно играем в штрафной»
00:06 · Кубок России
Биджиев: «Такие матчи придают уверенности»
18 Сентября
22:45 · Кубок России
Агаларов сравнял счёт в матче махачкалинского и московского «Динамо»
22:32 · Кубок России
Мусаев: «Надеюсь, что мы сможем сделать правильные выводы и поражение пойдёт нам на пользу»
22:22 · Кубок России
Николич: «Команда играет сердцем»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Кисляк – о Гуарирапе: «К нам прибыл очень хороший игрок»
22:11 · Кубок России
Деограсия: «Нам забили опять два гола со стандартов»
21:59 · Кубок России
В матче «Динамо» из Махачкалы и Москвы забито три гола подряд
21:54 · Кубок России
Карпин: «Не понравились первые минуты первого тайма, неправильно, плохо играли без мяча»
21:49 · Кубок России
Пономарёв - о матче ЦСКА с «Краснодаром»: «Неинтересная игра, мне было противно смотреть такой футбол» эксклюзив
21:45 · Кубок России
Масалитин назвал Облякова главным лидером ЦСКА эксклюзив
21:44 · Россия. Премьер-лига
Каборе назвал самого невыносимого игрока РПЛ
21:28 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «ЦСКА нужен форвард, который будет стабильно забивать»
21:17 · Кубок России
Биджиев: «Ротация большая, но мы наигрывали этот состав»
21:10 · Кубок России
Личка: «Предупреждал ребят, что здесь мы не ждём спокойной игры»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Только два российских вратаря играли в Лиге чемпионов за зарубежные клубы до Сафонова
20:55 · Кубок России
«Ростов» в третий раз забил в ворота «Оренбурга»
20:45 · Кубок России
«Динамо» Махачкала - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
20:42 · Россия. Премьер-лига
Глушенков пообещал рассказать правду о конфликте с Карпиным – но нескоро
20:39 · Кубок России
Маухуб и Гомес – в основе «Динамо» на матч Кубка России
20:35 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: Чем играть со сборной России против Вьетнама, мне лучше в «Зените» потренироваться с Венделом и Клаудиньо
20:34 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Верю, что Джикия станет лидером «Химок» 1
20:30 · Кубок России
«Ростов» уже ведёт в игре с «Оренбургом» после удара Сутормина
20:27 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: Не знаю, ради чего играет сборная России
Все новости
Рекомендуем