​Валерий Овчинников: «Дзюба правильно сделал, оставшись в РПЛ»

Известный отечественный специалист Валерий Овчинников высказался по поводу решения Артёма Дзюбы подписать контракт с тольяттинским «Акроном» и остаться, таким образом, в высшей лиге российского футбола. Овчинников считает правильным решение 36-летнего нападающего, который привык к более статусным клубам - в прошлом он выступал за такие коллективы, как «Спартак», «Зенит» и московский «Локомотив».

- Дзюба будет играть до тех пор, пока это возможно. Сейчас он чувствует в себе физические и психологические силы, чтобы сражаться. Все зависит от человека. Кто-то вешает бутсы на гвоздь в 25 лет, а кто-то в 36 лет продолжает играть, - цитирует слова Овчинникова Betonmobile.ru.