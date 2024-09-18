Кисляк – о Гуарирапе: «К нам прибыл очень хороший игрок»

На прошлой неделе московский ЦСКА усилил нападающий Сауль Гуарирпапа. Венесуэлец перебрался в армейский клуб из «Сочи».

Игрок ЦСКА Матвей Кисляк оценил новичка своей команды по итогу победного матча с «Краснодаром» (2:0) в Кубке России.

«Все видели Гуарирапу и могут оценить его игру. Он помог добиться этой победы и хорошо цеплялся за мячи. К нам прибыл очень хороший игрок», - делится Кисляк с «Чемпионатом».

Футболист выразил надежду, что его новый одноклубник будет прибавлять всё больше.

Напомним, что в России Гуарирапа оказался зимой 2023-2024 годов.

Больше подробностей о реванше «армейцев» над «быками» - здесь.