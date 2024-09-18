Каборе назвал самого невыносимого игрока РПЛ

Бывший полузащитник «Кубани» и «Краснодара» Шарль Каборе назвал игрока, против которого ему было невыносимо играть. Этот футболист ранее защищал цвета московского ЦСКА.

«Тяжело было играть против Вернблума. Он меня утомлял, слишком много говорил и сильно раздражал. Не мог его терпеть, он просто невыносим», - делится Каборе с Metaratings.

Сейчас Понтусу Верблуму 38 лет, выступал за ЦСКА он с 2012 по 2018 годы. В 2021 году швед завершил карьеру футболиста.

Ранее Каборе оценил перспективы Матвея Сафонова во французском «ПСЖ». Вечером среды Матвей дебютирует за французский клуб в официальной игре.