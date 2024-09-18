Новиков: «ЦСКА нужен форвард, который будет стабильно забивать»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Новиков назвал игрока, который необходим сегодняшнему составу «армейцев». Это забивной центрфорвард.

«В игре с «Зенитом» страдала реализация, было много ударов, но без голов. Нужен тот, кто будет стабильно забивать. Возьмите того же Лусиано Гонду. Пришёл и сразу стал забивать. Что его в будущем в «Зените» ждёт я не знаю, но ЦСКА нужен игрок такого плана», - делится Новиков с «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА в минувшие выходные не смог зацепить дома очки с «Зенитом» и проиграл чемпиону России – 0:1.

Вечером среды «армейцы» взяли реванш у «Краснодара» в Кубке России за прошедшие поражения – 2:0.