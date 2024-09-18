Только два российских вратаря играли в Лиге чемпионов за зарубежные клубы до Сафонова

Вечером среды российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютирует за свой клуб. Дебют придётся на домашний матч Лиги чемпионов УЕФА против «Жироны».

Любопытным фактом в связи с этим событием делится Opta Sports. Так, до Сафонова только два российских голкипера играли в Лиге чемпионов за иностранные клубы. Это Александр Филимонов, защищавший цвета киевского «Динамо» и Сергей Овчинников будучи вратарём «Порту» и «Бенфики».

Следить за дебютом Сафонова за «ПСЖ» можно будет и в текстовой трансляции, которую проведёт наш портал.

Также Сафонов – лишь второй российский игрок, который выступит за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ранее таким был Игорь Яновский.