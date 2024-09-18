Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютирует за французский клуб в матче против «Жироны». Команды сыграют в первом туре Лиги чемпионов УЕФА в эту среду.

Сафонов оказался в старте «ПСЖ», который выглядит следующим образом:

Сафонов, Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Баркола, Асенсио, Дембеле.

Напомним, российский голкипер перебрался в столичный французский клуб прошедшим летом из родного «Краснодара».

Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Место действия – парижский стадион «Парк де Пренс».