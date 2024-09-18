Глушенков пообещал рассказать правду о конфликте с Карпиным – но нескоро

Футболист «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на информацию о конфликте с Валерием Карпиным в сборной России. Сообщалось, что в концовке одного из товарищеских матчей Глушенков отказался выходить на замену.

- Было не так. Я не буду этого рассказывать. Здесь не буду рассказывать. Потом, когда с футболом закончу, расскажу, - сказал Глушенков в интервью для канала Nobel в YouTube.

- Но это было на скамейке во время матча?

- Да. Но не так было. Вообще не так.

- Ты себя не считаешь виноватым в той истории?

- Ну, может быть, отчасти.

- Если проблема в этом, ты готов извиниться?

- Нет. Ты потом просто всё сам поймёшь, когда узнаешь историю.

- Как думаешь, чем ты не устраиваешь Карпина?

- Он же всё сказал. Не доверяет или что-то такое.

- Ты к его советам прислушивался?

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- Не особо. Как бегал, так и бегаю. В зависимости от проведённого времени я свои 9-10 километров пробегаю.