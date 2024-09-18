Глушенков: Чем играть со сборной России против Вьетнама, мне лучше в «Зените» потренироваться с Венделом и Клаудиньо

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, мотивируют ли его матчи сборной России с условной сборной Вьетнама.

«Нет. Мне лучше с Венделом, с Клаудиньо, с Барриосом, с Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет», - сказал Глушенков в интервью для канала Nobel в YouTube.

Напомним, что в сентябре сборная России разгромила в товарищеском матче Вьетнам со счётом 3:0. Максим Глушенков не ездил в национальную команду из-за травмы. При этом ранее футболист впервые за долгое время попал в расширенный состав сборной России.

Добавим, что в последний раз Глушенков играл за российскую сборную осенью 2022 года.