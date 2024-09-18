Колосков: «Верю, что Джикия станет лидером «Химок»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Георгии Джикии. Футболист недавно перешёл в «Химки» в статусе свободного агента.

«Видимо, это был его единственный вариант. Верю, что он будет лидером команды и станет играть в стартовом составе. Ещё пару лет назад он был капитаном «Спартака» и сборной России, а сейчас его не видно. Он высококлассный мастер», - делится Колосков для Metaratings.

Напомним, что до перехода в подмосковный клуб Джикия на протяжении семи лет защищал цвета московского «Спартака».

Ранее в «Химках» подтвердили, что в грядущем кубковом матче против «Локомотива» Георгий сыграть не сможет.