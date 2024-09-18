Глушенков: Не знаю, ради чего играет сборная России

Атакующий хавбек «Зенита» Максим Глушенков в ходе интервью для канала Nobel в YouTube ответил на вопрос о сборной России.

- Сборная России сейчас – кайф?

- Для меня? Не знаю, я там не был в последнее время.

- Но если со стороны смотришь…

- Я не смотрел игры.

- А вообще глобально, для себя ты формулируешь, ради чего нынешняя сборная играет?

- Не знаю.

- Игроки говорили, что неважны соперники, что матчи сборной России – это всегда очень важно, что это мотивация…

- Я другого мнения. Я не в упрёк кому-то это говорю, а лично для себя. Это лично моё мнение.

Максим Глушенков в последний раз играл за сборную России осенью 2022 года.