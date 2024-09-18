Глушенков: «Кто из «Спартака» уезжает, тот раскрывается – я в этой же компании»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью для канала Nobel в YouTube высказался о нынешнем уровне Российской премьер-лиги и затронул «Спартак», за который выступал ранее.

- А сейчас разве РПЛ не сильная? Думаю, сейчас она такая же, как была в 2021 году. А кто из «Спартака» уехал, прямо из топов? Ты знаешь таких футболистов? Я - нет – сказал Глушенков.

- Уехал Ларссон…

- А это что, топ?

- Но он сильный игрок или нет?

- Когда я был там, то нет. Гус Тиль был да [топовым], но не в «Спартаке». Как говорят, кто из «Спартака» уезжает, тот раскрывается. Вот и я в ту же компанию отношу себя.