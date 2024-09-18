«Уже перевыполнил»: Глушенков высказался о бонусных выплатах в «Зените»

Летний новичок «Зенита» Максим Глушенков в интервью для YouTube-канала Nobel признался, что уже перевыполнил пункт о бонусных выплатах за результативные действия.

- Говорят, что тебе за каждое результативное действие платят 10 тысяч евро. Это правда?

- Какой-то бонус прописан, но я же не буду раскрывать его.

- За каждый гол и за каждый пас? Или суммарно?

- Сначала было суммарно, но я уже перевыполнил.

- То есть теперь тебе за каждый пас будет бонус?

- Да.

В семи матчах за «Зенит» в различных соревнованиях Максим Глушенков записал на свой счёт девять голов и один результативный пас на партнёра.