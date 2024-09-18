Глушенков признался, что сомневался в переходе в «Зенит»

Атакующий полузащитник Максим Глушенков ответил на вопрос, было ли такое, что он сомневался в переходе в «Зенит».

- Было. Какой-то момент сидел в голове. Но после обсуждений с руководством «Локомотива», с агентом, с родителями – после этого принял решение, что надо переходить. Потому что это совсем другой уровень.

- А кто отговаривал от перехода?

- Никто не отговаривал. Только я сам себя поначалу.

- Из-за того, что в «Зените» русские игроки не играют регулярно?

- Да. А больше не было причин. И после неплохого сезона в «Локомотиве» было желание остаться сначала. Это было сразу после того, как мне сказали о предложении. И хочется, и колется. Но принял решение о переходе и не пожелал, - сказал Глушенков в интервью для канала Nobel в YouTube.