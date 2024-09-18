Игрок «Акрона» рассказал о влиянии Дзюбы на команду

Игрок тольяттинского «Акрона» Вячеслав Бардыбахин рассказал о том, как влияет на коллектив новичок Артём Дзюба.

«Очень положительно влияет на команду, шутит всегда и где-то подсказывает. Теплая атмосфера в команде, все смеются, но и работают на максимуме», - говорит Бардыбахин для Metaratings.

Напомним, вечером среды «Акрон» уверенно обыграл «Факел» дома – 2:0. Эта победа стала для «Акрона» уже третьей над «Факелом» в этом сезоне. Дзюба провёл на поле чуть более 60 минут. Это был его второй матч за новый клуб после подписания контракта.

Больше подробностей о вечерней победе «Акрона» - здесь.