​Тарханов: «Ливерпуль» раздавил «Милан»

В европейском футболе начались матчи группового раунда Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» первым пропустил от «Милана», но затем буквально уничтожил итальянский клуб, забив тому три мяча. Российский специалист Александр Тарханов дал свою оценку матчу, ему очень понравился футбол, который продемонстрировал один из грандов английского футбола:

- Мне очень понравилась игра «Ливерпуля» в матче с «Миланом». Они немного по-другому стали играть: давление, прессинг и контроль мяча хороший, ну и моментов достаточно. «Ливерпуль» просто смял «Милан», - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.