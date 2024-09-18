Ромащенко считает, что «Локомотив» оправился от поражения от «Краснодара»

Российский тренер Мирослав Ромащенко высказался о московском «Локомотиве». «Железнодорожники» недавно потерпели разгромное домашнее поражение от «Краснодара» (0:3) в рамках РПЛ, однако после смогли одержать победу в РПЛ над «Оренбургом» (4:2).

«Неудачные матчи бывают даже у самых больших команд. И здесь самое важное — это реакция. Реакция от команды, которую мы увидели, она говорит о том, что всё внутри в порядке», - делится Ромащенко для «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» в грядущий четверг сыграет с подмосковными «Химками» в рамках группового этапа Кубка России. Сейчас «Локо» лидирует в группе, набрав девять очков за три прошедших матча.