Эксперт назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший гендир «Ростова» Юрий Белоус назвал два клуба, которые сейчас являются главными претендентами на вылет из Российской премьер-лиги по итогу сезона. Это «Факел» и «Химки».

«Первый претендент – это «Факел». У них состав скромный. А всё время выходить за счёт боевитости, поддержки болельщиков невозможно», - говорит Белоус Legalbet.

Напомним, что «Факел» с пятью баллами идёт на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Химки» - второй претендент на вылет. Управление клуба хаотично, такое бесследно не проходит», – добавляет Белоус.

«Химки» выше лишь на одну строчку и имеют шесть очков в активе.