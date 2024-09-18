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Парфёнов назвал единственного лидера «Спартака»

18 Сентября 2024 • 18:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о московской команде. По словам Парфёнова, в стане «красно-белых» сейчас есть только один лидер – летний новичок Эсекьель Барко.

«В «Спартаке» должны быть лидеры. Барко один из них. Плохо, что он только один. Хотелось бы, чтобы в «Спартаке» были ещё лидеры. Нужно, чтобы молодёжь брала на себя ответственность», - цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восьми прошедших турах команда Деяна Станковича смогла набрать 15 очков. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на пять зачётных баллов.

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Спартак Москва Дмитрий Парфёнов Эсекьель Барко ещё теги

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