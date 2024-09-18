Кирьяков: «Соболев знал, куда идёт»

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил то, как Александра Соболева приняли питерские болельщики. Соболев прошедшим летом перебрался в «Зенит» из московского «Спартака».

«Соболев знал, куда он идёт. Предполагал, как к нему могут относиться. Несмотря на это, ему надо не обращать на это внимание и работать. Симпатия завоёвывается игрой и голами», - делится Кирьяков с Legalbet.

Напомним, что в активе Соболева уже два матча за «Зенит». Оба стали для питерцев победными. Во втором матче, против казанского «Рубина» Соболев смог отличиться голевой передачей на Густаво Мантуана. Это стало первым голевым действием Соболева за «Зенит».