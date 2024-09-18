«Химки» взяли в аренду Мехию

Полузащитник «Онсе Кальдас» Роберт Мехия подписал арендное соглашение с «Химками». Колумбийский полузащитник будет выступать за подмосковную команду до конца сезона, сообщает пресс‑служба «Химок».

23-летний полузащитник, играющий в опорной зоне, провел в этом сезоне шесть матчей в колумбийской Примере и получил две желтые карточки. У него также присутствует европейский опыт – в сезоне 2022/2023 футболист выступал в составе турецкого «Гиресунспора», за который провел 29 игр.

В чемпионате России «Химки» располагаются на 14-м месте и имеют шесть турнирных очков в своем активе.