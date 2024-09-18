Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы Александра Соболева в «Зените», а Артёма Дзюбы - в «Акроне».

- Соболев вчера отдал свою первую голевую передачу за «Зенит». Он станет игроком стартового состава питерцев?

- Если будет вести себя нормально и работать на тренировках, тогда шансы у него есть (улыбается).

- Соболев - усиление для «Зенита»?

- Ну да. Форвард с качествами. Плюс у него русский паспорт.

- Выиграет ли он конкуренцию у Лусиано?

- Сложно сказать. Конкуренция только началась. Время покажет. Пока я бы не утверждал, что аргентинец сильнее. И наоборот.

- Выдержит ли Соболев оскорбительные кричался в свой адрес со стороны болельщиков «Зенита»?

- Вообще он очень уверенный в себе человек и футболист. Думаю, он справится. По крайней мере, должен справиться.

- Вы не видите конкурентов у «Зенита» в этом сезоне?

- Нет. У «Зенита» нет слабых мест. На каждой позиции реально сильный футболист. Глубина состава должна позволить Питеру в очередной раз взять титул.

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- «Спартак» не навяжет Питеру борьбу на длинной дистанции?

- Я в это не особо верю…

- Почему?

- В «Спартаке» каждый год болтают о шансах на чемпионство. А какой результат?

- Один раз за последние годы «Спартак» все же становился чемпионом.

- Это их максимум (улыбается).

- Вы недавно сказали, что Дзюба мнит себя русским Роналду. Действительно считаете, что у него такое высокое самомнение?

- Не знаю… Но раз решил продолжить карьеру, видимо, хочет еще что-то доказать. Он говорил, что усилит «Акрон». Посмотрим, сколько матчей проведет в основе. Пусть себя покажет. Но он очень возрастной…

- Однако голевую передачу уже отдал.

- Качества в одночасье никуда не могут раствориться. Он же был реально сильным нападающим. Почему же сейчас не может отдать? Опыт сказывается.

- Сколько мячей он забьет в этом сезоне?

- Все зависит не только от него, но и от «Акрона». Честно говоря, мало игр видел этой команды.

- Для России Дзюба - великий футболист?

- У него интересная карьера. Он один из лучших футболистов в истории России. Во всяком случае, был таким. Но в последнее время я редко видел его на поле. В «Зените» он выглядел весьма прилично.

- А кто сильнее как нападающий - Кержаков, поигравший у вас, или Дзюба?

- Они все-таки разные. Кержаков - скоростной форвард, техничный. Дзюба - сильный, мощный, здорово играл головой. Если бы они подольше играли вместе, это была бы очень сильная пара. Они бы дополняли друг друга.

- Вы бы хотели видеть такой дуэт форвардов в своем «Зените»?

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- Ну да. А если бы с ними еще и Аршавин играл, получилась бы просто супертройка (смеется)!

Александр Сычёв