Агент раскрыл важную деталь из контракта Дивеева

Агент Олег Ерёмин, который представляет защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос, будет ли готов московский клуб отпустить игрока в Европу зимой при поступлении хорошего предложения.

«Во-первых, до зимнего трансферного окна надо дожить. Во-вторых, в контракте Игоря есть определённая опция, грубо говоря, согласие клуба отпустить его на определённых условиях», - цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Агент Дивеева отметил, что опция выкупа в контракте футболиста распространяется только на клубы из Европы.

Действующий контракт Игоря Дивеева с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года. В нынешнем сезоне защитник провёл десять матчей, в которых записал на свой счёт пять голов.