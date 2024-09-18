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Ромащенко рассказал, как Дзюба поможет «Акрону» вне футбольного поля

18 Сентября 2024 • 17:51 Комментировать

На днях 36-летний нападающий Артём Дзюба официально присоединился к тольяттинскому «Акрону». За новый клуб Артём провёл уже два матча.

Футбольный тренер Мирослав Ромащенко рассказал, как Дзюба может помочь новой команде не только на футбольном поле.

«Очень рад, что Артем снова выступает на высоком уровне. «Акрон» в лице Артема приобрел вот такого харизматичного наставника для молодых, скажем так… Большого мастера», - говорит Ромащенко для «РБ Спорт».

Вечером среды «Акрон» с Дзюбой в составе уверенно обыгрывает «Факел» дома в Кубке России. В разгаре вторая половина матча, текстовая трансляция - у нас на портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Артём Дзюба Акрон ещё теги
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