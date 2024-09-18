Чанов: «Верю в Николича в ЦСКА»

Вячеслав Чанов, который ранее был тренером вратарей в ЦСКА, ответил на вопрос, будет ли московская команда бороться за чемпионский титул Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Чемпионат только начался. Есть ещё зимнее трансферное окно. Сразу голову пеплом нельзя посыпать. Верю в Николича и в то, что у него получится добиться хорошего результата с армейцами. Сейчас ЦСКА показывает неплохую игру», - цитирует Чанова «РБ Спорт».

В чемпионате России сезона 2024/2025 прошло восемь туров. ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице с 13 зачётными баллами в кармане. От «Зенита», располагающегося на вершине, «армейцы» отстают на семь очков.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Рубина» на выезде.