Тошич оценил перспективы ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы команды в нынешнем сезоне. По словам серба, «армейцы» хорошо смотрелись в недавнем матче Премьер-лиги против «Зенита», хоть и проиграли с минимальным счётом 0:1. По мнению Тошича, ЦСКА может улучшить турнирное положение.

«Я верю, что ЦСКА сможет исправить ситуацию в турнирной таблице и бороться за самые высокие места, например, за медали», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

После восьми туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марко Николича отстаёт на семь зачётных баллов.