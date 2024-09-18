Бородюк: «Батраков – воспитанник академии «Локомотива», а значит, она работает хорошо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил прогресс Алексея Батракова, молодого хавбека столичного «Локомотива».

«Он показывает качественную игру, воспитанник академии «Локомотива», а это значит, что она хорошо работает. Его вызвали в сборную — это говорит, что он не только талантлив, но и доказывает это на футбольном поле», - делится Бородюк с Metaratings.

Напомним, что в этом сезоне у Батракова пять голов и пять ассистов в восьми матчах РПЛ – и это в 19 лет. Ранее Transfermarkt назвал Батракова одним из самых подорожавших игроков Российской премьер-лиги по итогу обновления стоимостей.