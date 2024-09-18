Смородской жалко Джикию

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента в «Локомотиве», высказалась о защитнике Георгии Джикии. В концовке летнего трансферного окна футболист подписал контракт с «Химками».

По словам Смородской, переход 30-летнего Джикии в «Химки» её удивил. Экс-президент «Локомотива» надеется, что футболист не столкнётся с депрессией.

«Мне Джикию очень жалко, он достоин большего. Наверное, возможно, что в следующем году Джикия перейдёт в более сильный клуб, но все равно это всё очень грустно. Надеюсь, Георгий не впадёт в депрессию», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 «Спартак» решил не продлевать контракт с Джикией.