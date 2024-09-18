Эменике рассказал, почему считает Карпина особенным тренером

Бывший форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, почему Валерий Карпин – это особенный для него тренер.

«Почему он особенный? Он много работал со мной, помогал. Поэтому я говорил, что он мне как отец», - говорит Эменике с телеканалом «Матч ТВ».

Эменике сейчас 37 лет, в «Спартаке» он был с 2011 по 2013 годы. Завершил карьеру форвард в 2019 году в бельгийском «Вестерло», вызывался на протяжении карьеры в национальную сборную Нигерии.

Валерий Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах. На данный момент возглавляет «Ростов» и национальную сборную России.