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Александр Тихонов: «Российский футбол никому не интересен – зарплаты бешеные, на трибунах пусто»

18 Сентября 2024 • 17:23 Комментировать (1)

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов выказался о российском футболе. По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона, в России интерес к футболу сейчас очень низкий. В качестве аргумента Тихонов привёл низкую посещаемость матчей.

«Сейчас российский футбол – списание денег по карманам, разбазаривание бюджета. Мы же видим, скольким людям интересен такой «футбол» - вы посмотрите на посещаемость матчей», - цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По словам Тихонова, в России люди любят хоккей, в отличие от футбола. Бывший биатлонист считает, что уровень российского футбола низок.

«Футбол наш никому не интересен. Зарплаты бешеные, на трибунах пусто, банкиры пилят деньги, контроля никакого – вот и всё», - сказал Тихонов.

Отметим, что в каждом из шести предыдущих сезонов Российской премьер-лиги чемпионский титул выигрывал «Зенит». Лидируют питерцы и сейчас, после восьми туров нового чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тихонов РПЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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I am Russian
18 Сентября 2024 в 17:43
что несёт этот клоун?
в питере стадион 50тыс набирает...в самаре 25тыс спокойно...
хоккею такие трибуны и не снились
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