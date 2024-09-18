Александр Тихонов: «Российский футбол никому не интересен – зарплаты бешеные, на трибунах пусто»

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов выказался о российском футболе. По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона, в России интерес к футболу сейчас очень низкий. В качестве аргумента Тихонов привёл низкую посещаемость матчей.

«Сейчас российский футбол – списание денег по карманам, разбазаривание бюджета. Мы же видим, скольким людям интересен такой «футбол» - вы посмотрите на посещаемость матчей», - цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По словам Тихонова, в России люди любят хоккей, в отличие от футбола. Бывший биатлонист считает, что уровень российского футбола низок.

«Футбол наш никому не интересен. Зарплаты бешеные, на трибунах пусто, банкиры пилят деньги, контроля никакого – вот и всё», - сказал Тихонов.

Отметим, что в каждом из шести предыдущих сезонов Российской премьер-лиги чемпионский титул выигрывал «Зенит». Лидируют питерцы и сейчас, после восьми туров нового чемпионата.