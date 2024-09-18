Экс-игрок ЦСКА Тошич высказался о продолжении карьеры

Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич высказался на тему своего профессионального будущего. По словам 37-летнего серба, пока он не планирует вешать бутсы на гвоздь.

«Пока рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Завершать её пока не планирую. Если приму решение завершить профессиональную карьеру, то сам об этом объявлю и объясню своё решение», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Зоран Тошич находится без клубной прописки после летнего ухода из греческого клуба «Ламия». За ЦСКА серб выступал в 2010-2017 годах. За тот период Тошич провёл 241 официальный матч, в которых записал на свой счёт 47 голов и 41 результативный пас на партнёра.