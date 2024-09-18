Голкипер ЦСКА может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру на Ближнем Востоке, сообщил его агент Алексей Сафонов.

«Ладно еще, что у него с ЦСКА контракт, было бы хуже, если б контракта не было. Смотрим варианты с Саудовской Аравией и еще где-то… Круглый год агенты ищут варианты, но на флажке что-то срывается», - говорит Сафонов для «ВсеПроСпорт».

Будущее Помазуна до сих пор остаётся неопределённым. Во-первых, в ЦСКА он не основной вратарь, а во-вторых, недавно его отстранили от тренировок с основой «армейцев» из-за слов о «Спартаке». Несколько последних лет Помазун играл в «Урале», но екатеринбургский клуб в прошлом сезоне вылетел из РПЛ.