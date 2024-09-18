Экс-игрок «Спартака» не смог оценить Абаскаля как человека

Бывший футболист «Спартака» Илья Свинов ответил на вопрос о Гильермо Абаскале. У вратаря спросили, каков Абаскаль как человек и как тренер.

По словам Свинова, Абаскаль хорош как тренер. А вот о человеческих качествах испанца голкипер ничего сказать не смог.

«Не знаю… Честно говоря, так и не понял. Как тренер очень хороший – в плане тактики, видения игры», - цитирует Свинова «Чемпионат».

Свинов отметил, что он ни разу не общался с Абаскалем за время пересечения в «Спартаке».

Стоит сказать, что Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле по причине неудовлетворительных результатов.