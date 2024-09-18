Сергеев ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

Нападающий Иван Сергеев в летнее трансферное окно сменил «Зенит» на «Крылья Советов». Футболист ответил на вопрос, в какой момент он понял, что из питерской команды нужно уходить.

«Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошёлся тепло, пожелал всем удачи», - цитирует Сергеева Sport24.

Сергеев не стал говорить о том, связан ли его уход из «Зенита» с подписаниями Александра Соболева и Лусиано Гонду. По словам Сергеева, он просто решал свои дела.

Отметим, что «Крылья Советов» на текущий момент располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.