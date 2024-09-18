Бородюк: «Прошёл один матч, а уже все что-то говорят про Дзюбу»

Российский тренер Александр Бородюк полагает, что пока что преждевременно делать выводы об игре нападающего Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон». В него он перебрался в конце летнего трансферного окна.

«Всего один матч прошёл, а все уже что‑то говорят, пишут про Дзюбу. Предлагаю дождаться конца сезона и делать выводы уже тогда. Лично я надеюсь, что он будет забивать за «Акрон», - говорит Бородюк с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что за «Акрон» Дзюба пока что вышел на поле в одном матче, против «Химок» в РПЛ (3:0). Голов он в нём не забил.

В четверг «Акрон» принимает дома «Факел» Кубке России, Дзюба вышел в стартовом составе. Текстовая трансляция проходит у нас на портале.