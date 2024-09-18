Экс-игрок ЦСКА Языджи интересен клубам РПЛ

Бывший футболист ЦСКА, атакующий полузащитник Юсуф Языджи, интересен клубам Российской премьер-лиги. Комментарий на этот счёт дал Илья Елеев, который представляет компанию Ultimate sports.

«Диалогов по поводу Языджи ходит много. Соответственно, клубы проявляют интерес. Пока преждевременно о чём-то говорить. В частности, проявляют интерес команды из России», - цитирует Елеева «Спорт-Экспресс».

В то же время Елеев отметил, что 27-летний Языджи открыт к варианту с возвращением в чемпионат России. За ЦСКА турецкий футболист выступал во второй части сезона 2021/2022 на правах аренды.