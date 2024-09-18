В «Химках» отреагировали на слух о Ганчаренко в клубе

В подмосковных «Химках» отреагировали на слух о грядущем возможном увольнении Франк Артиги, главного тренера команды.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что специалиста могут уволить в случае неудач в следующих матчах. А сменить его может Виктор Ганачаренко.

«С Артигой полноценный контракт, новость об его уходе — очередной фейк. У нас полное доверие. С Ганчаренко контактов не было», - говорит «Матч ТВ» инвестор клуба Туфан Садыгов.

Артига возглавил «Химки» прошлым летом, сменив Андрея Талалаева. Сейчас клуб при испанце идёт лишь 13-м в РПЛ.