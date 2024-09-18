Инвестор «Химок»: «С «Локомотивом» справимся без Джикии»

В четверг, 19 сентября в рамках Кубка России по футболу подмосковные «Химки» примут столичный «Локомотив». Инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, стоит ли ждать Георгия Джикию на поле в этом матче. Защитник пополнил недавно «Химки» свободным агентом.

«Думаю, с «Локомотивом» мы справимся без Джикии. Он только пришел, ему нужно время, чтобы влиться в команду», - сказал Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Последним клубом Джикии до присоединения к «Химкам» на протяжении семи лет был московский «Спартак». Также экс-защитник сборной России выступал за «Химик» и «Амкар».