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Инвестор «Химок»: «С «Локомотивом» справимся без Джикии»

18 Сентября 2024 • 16:30 Комментировать

В четверг, 19 сентября в рамках Кубка России по футболу подмосковные «Химки» примут столичный «Локомотив». Инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, стоит ли ждать Георгия Джикию на поле в этом матче. Защитник пополнил недавно «Химки» свободным агентом.

«Думаю, с «Локомотивом» мы справимся без Джикии. Он только пришел, ему нужно время, чтобы влиться в команду», - сказал Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Последним клубом Джикии до присоединения к «Химкам» на протяжении семи лет был московский «Спартак». Также экс-защитник сборной России выступал за «Химик» и «Амкар».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Георгий Джикия Туфан Садыгов ещё теги
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