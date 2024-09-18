В «Химках» отреагировали на информацию о возможном увольнении Артиги

В прессе появилась информация о том, что в обозримом будущем в «Химках» может смениться главный тренер. Сообщалось, что Франк Артига имеет несколько матчей на улучшение ситуации команды. Комментарий на этот счёт дал Николай Оленев, который в подмосковном клубе занимает пост генерального директора.

«Фейк. Франк Артига и его штаб работают с командой, готовимся к завтрашнему матчу», - цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

В четверг, 19 сентября, «Химки» проведут домашний матч против «Локомотива» в Кубке России. Стоит сказать, что команда Франка Артиги занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.