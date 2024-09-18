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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков ворвался в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ

18 Сентября 2024 • 15:50 Комментировать

Специалисты известного портала Transfermarkt в среду обвинили оценочные стоимости некоторых игроков, которые выступают в Российской премьер-лиге.

Стоит отметить, что в списке самых дорогих футболистов РПЛ тройка осталась неименной. Её составляют Вендел из «Зенита» (20 миллионов евро), Эдуард Сперцян из «Краснодара» (20 миллионов евро) и Клаудиньо из «Зенита» (18 миллионов евро). Ценники эти игроков не пересматривались.

А вот на четвёртое место ворвался Максим Глушенков из «Зенита», его новый ценник составляет 16 миллионов евро. Такой же ценник имеет форвард «Динамо» Константин Тюкавин. Так и выглядит топ-5.

Глушенков – самый подорожавший игрок РПЛ, Батраков стал дороже на 614%

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва РПЛ Максим Глушенков Константин Тюкавин Клаудиньо Эдуард Сперцян Маркус Вендел ещё теги
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