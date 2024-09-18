Спартаковец Виллиан Жозе и ещё 7 игроков стали самыми подешевевшими в РПЛ

В среду на страницах авторитетного портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых футболистов, которые играют в Российской премьер-лиге. Статус самого подешевевшего игрока разделили сразу восемь футболистов – каждый из них подешевел на 1 миллион евро.

В этот список вошли Артур из «Зенита» (новый ценник – 10 млн евро), Беньямин Гарре из «Крыльев Советов» (7 млн евро), Келлвен из ЦСКА (5 млн евро), Даниил Уткин из «Ахмата» (5 млн евро), Шамар Николсон из «Спартака» (4 млн евро), Виллиан Жозе из «Спартака» (4 млн евро), Иван Сергеев из «Крыльев Советов» (4 млн евро) и Виктор Мендес из «Крыльев Советов» (3,5 млн евро).

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