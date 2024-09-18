Глушенков – самый подорожавший игрок РПЛ, Батраков стал дороже на 614%

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники некоторых футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге. Самым подорожавшим игроком по итогам последнего обновления стал атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Он подорожал на 5 миллионов евро и теперь оценивается в 16 миллионов.

Вторым самым подорожавшим в РПЛ стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Его ценник вырос с 700 тысяч до 5 миллионов евро! Получается, Батраков подорожал на 614%.

Тройку наиболее подорожавших футболистов чемпионата России замкнули Эсекьель Барко из «Спартака» и Мирлинд Даку из «Рубина». Оба подорожали на 3 миллиона: Барко теперь оценивается в 12 миллионов евро, а Даку – в 6 миллионов евро.