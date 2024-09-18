Защитник «Зенита» перенёс операцию

Защитник «Зенита» Сергей Волков перенёс операцию после серьёзной травмы колена, которую он получил на тренировке недавно. Как известно, у Волкова выявили разрыв передней крестообразной связки. Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чём рассказал Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление.

«Операция прошла успешно», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» после летнего трансфера Сергей Волков успел провести шесть матчей. В них 22-летний защитник не отмечался результативными действиями.

Отметим, что «Зенит» после восьми туров лидирует в Российской премьер-лиге.