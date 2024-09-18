В «Спартаке» приняли решение по голкиперу Александру Максименко. Как сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», московский клуб ближе к зиме планирует продлить контракт с 26-летним футболистом.

Действующее трудовое соглашение Максименко со «Спартаком» рассчитано до конца сезона 2024/2025. Александр является основным голкипером «красно-белых» - в восьми матчах текущего чемпионата он пропустил четыре гола.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 22 сентября, - против «Динамо». На текущий момент «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.