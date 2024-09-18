В клубе РПЛ может произойти смена тренера, Ганчаренко – кандидат

В ближайшее время в Российской премьер-лиге может произойти ещё одна смена главного тренера. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», должность рулевого «Химок» может потерять Франк Артига.

По данным источника, у Артиги есть «пара-тройка матчей» на улучшение ситуации. На текущий момент подмосковная команда располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с шестью очками.

Отмечается, что следующим тренером «Химок» может стать Виктор Ганчаренко. Этот специалист в концовке прошлого сезона, между стыковыми матчами, был уволен из «Урала». Ганчаренко звали в «Химки» ещё до прихода Артиги, но тогда он ответил, что хочет отдохнуть.