Дима Билан выступит на матче «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что на субботнем матче команды против «Факела» выпустит известный певец Дима Билан. Судя по всему, Билан исполнит ряд хитов перед началом игры на «Газпром Арене».

«Зенит» и «Факел» пересекутся в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 16:30 по московскому времени.

После восьми сыгранных туров «Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Сергея Семака смогла набрать 20 зачётных баллов (шесть побед и две ничьи).